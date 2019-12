Grippewelle: A/H3N2-Virus löst Epidemie aus – Grippe-Virus besonders gefährlich für Kinder

Die Grippewelle hat früher begonnen als erwartet und der äußerst aggressive A/H3N2-Virus löst die schlimmste Epidemie seit Jahren aus.

Besonders betroffen von diesem Grippe-Virus sind vor allem Kinder, da sich diese besonders schnell anstecken – Schulen wurden bereits geschlossen!

Warum ist die Influenza heuer so aggressiv? Der A/H3N2-Virus ist in den vergangenen Jahren kaum aufgetreten, weshalb wir besonders empfänglich dafür sind.

Wie der Krankheitsverlauf ist und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in folgendem Beitrag.

.

Grippewelle: A/H3N2-Virus löst Epidemie aus

Gerade beginnt die Grippesaison in Deutschland und Österreich – und die Zeichen stehen auf Sturm. Der gefährliche Erreger vom Subtyp Influenza A/H3N2, der schon in den USA und Australien die meisten Krankheitsfälle verursachte, ist der unangenehmste unter den saisonalen Grippestämmen.

Historische Daten zeigen, dass in Jahren mit hohem H3N2-Anteil im Durchschnitt fast dreimal so viele Menschen an Influenza und ihren Folgen sterben wie in normalen Jahren. Vor allem ältere Menschen über 65 Jahre und Kinder sind besonders gefährdet.

Häufig verläuft auch die echte Grippe „nur“ wie ein grippaler Infekt (dieser wird üblicherweise von so genannten RS-Viren ausgelöst). Jedoch 30 bis 50% der Betroffenen merken bald, dass dieser grippale Infekt diesmal offensichtlich schwerer ist.

.

.

Welche Arten der Grippe gibt es?

Es gibt drei Arten der Grippe:

Typ A: Dies ist die häufigste Art. Sie verursacht die stärksten Beschwerden und ist eine ernste Erkrankung. Diese Form tritt etwa alle zwei bis drei Jahre epidemisch auf.

Typ B: Diese Art verursacht nicht ganz so heftige Beschwerden und sucht mitteleuropäische Länder in Abständen von vier bis fünf Jahren heim.

Typ C: Die “milde Variante” mit Beschwerden, die einem grippalen Infekt sehr ähnlich sind.

Die Grippeviren der Typen A und B sind sehr ansteckend. Weil die kugelförmigen Erreger laufend ihre Eiweißhülle ändern, entwickelt das menschliche Abwehrsystem nur eine zeitlich begrenzte Immunität.

Kinder, die eine Grippe des Typs A hatten, müssten eigentlich immun sein. Sie können aber bereits ein Jahr später trotzdem erneut erkranken, da sich das Virus inzwischen gewandelt hat.

Der aggressive A/H3N2-Virus befällt am häufigsten Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren.

Grippewelle: Krankheitsverlauf der Grippe durch den A/H3N2-Virus

Rasch einsetzendes Fieber (teilweise bis über 39 Grad), allgemeines Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten, Halsentzündung und allgemeine (Kreislauf-) Schwäche.

Besteht beim Erkrankten eine Vorerkrankung der Atemwege (z. B. Asthma) oder des Herzens oder der Niere, oder handelt es sich ganz einfach um alte Menschen und auch Kinder so sind Komplikationen häufig:

Schwere Bronchitis, Lungenentzündung, Kreislaufversagen, toxische Schäden am Herzmuskel oder Herzmuskelentzündung, Rippenfellentzündung, Nierenentzündung, Stirn- und Nebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung oder sogar eine Gehirnentzündung.

Spätfolgen nach solchen Komplikationen sind nicht selten, wobei vor allem Kinder, deren Immunsystem noch nicht ausreichend arbeitet, dieser Gefahr ausgesetzt sind.

Vor allem jedoch für Personen mit Vorerkrankungen wie etwa Herzleiden, Diabetes oder COPD kann die Influenza einen dramatischen Verlauf nehmen und sogar tödlich enden!

.

.

„Massiveres Krankheitsgefühl“

Meist zirkulieren mehrere Virusstämme gleichzeitig, so sind es neben dem A/H3N2-Virus auch der A/H1N1. Letzterer ist auch unter dem Namen Schweinegrippe bekannt und stellt besonders für Schwangere eine Gefährdung dar.

Im Unterschied zur saisonalen Grippe zeigen sich bei der Schweinegrippe zusätzliche Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Außerdem betrifft die Erkrankung vorwiegend junge, gesunde Erwachsene.

.

Grippewelle: Was kann man gegen den A/H3N2-Virus tun?

Ein Indiz dafür, dass man tatsächlich an der Grippe leidet, sei, dass man schlagartig erkranke und hohes Fieber bekomme. Vorheriger Schnupfen oder Husten sei untypisch für die Influenza und deute eher auf einen grippalen Infekt hin

Experten raten zur Verhinderung der Grippe-Epidemie zur Grippe-Impfung. Diese wird jedes Jahr neu zusammengesetzt, weil sich das Virus ständig verändert und der A/H3N2-Virus ist im diesjährigen Serum enthalten.

„Die Impfung mildert Schwere und Dauer der Influenza ab, so man überhaupt erkrankt“, erläutert Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber.

„Wenn weite Teile der Bevölkerung, besonders Kinder, immunisiert sind, werden außerdem alle anderen viel seltener angesteckt. Davon profitieren neben den Nicht-Geimpften Ältere, bei denen die Impfung oft schlechter wirkt.“

Man sei mit der Grippe-Impfung aber nicht zu 100 Prozent geschützt, musste er zugeben, denn “Leider bekommen auch Geimpfte die Grippe”.

Eine wesentliche Neueinführung seit dem Jahr 2014 ist ein nasaler Lebendimpfstoff, welcher für Kinder ab 24 Monaten bis zum 18. Lebensjahr verwendet werden kann. Weil der Lebendimpfstoff nasal (wie ein Nasenspray) verabreicht wird, kommt es am Ort des Infektionsgeschehens, an der Nasen-Rachen-Schleimhaut, zu Kontakt mit dem Impfvirus und zur Antikörperbildung.

Dadurch hat der Impfstoff in der zugelassenen Altersgruppe eine hohe Wirksamkeit. Ein gewisser Nachteil ist die kurze Haltbarkeit von 18 Wochen. Der nasale Impfstoff wird in den USA schon seit Jahren angewandt.

.

.

Grippewelle: Wie wird die Grippe bei Kinder behandelt?

Wenn keine Komplikationen auftreten, kann die Grippe zu Hause behandelt werden. Antibiotika wirken nicht, da Viren und nicht Bakterien die Grippe verursachen. Antibiotika sind dann erforderlich, wenn Ihr Kind im Anschluss an die Grippe eine bakterielle Infektion, z. B. eine Lungenentzündung, bekommt.

Kinder sollten ausreichend essen und trinken, sich ins Bett legen und ihre Kräfte schonen. Damit es nicht zu Rückfällen kommt, sollten sie nur langsam wieder körperlich aktiv werden. Meistens bleiben Kinder mit einer schwereren Krankheit aber freiwillig im Bett. Bestimmte Medikamente senken das Fieber und lindern Muskel- und Gliederschmerzen.

Geben Sie Ihrem Kind (unter zehn Jahre) mit Fieber keine Acetylsalizylsäure (Aspirin). Dies kann zu schwersten Organschäden führen. Suchen Sie mit Ihrem Kind den Arzt auf, wenn die Beschwerden nach einer Woche nicht abgenommen haben.

Sollten trotz Behandlung heftige Ohren- oder Halsschmerzen, schmerzender Husten, Fieber über 39° Celsius und Atembeschwerden auftreten, informieren Sie umgehend Ihren Arzt.

Was man gegen die Grippe noch tun kann

Weiters ist jetzt laut Experten verstärkt auf Hygiene zu achten, wie etwa gründliches und auch häufigeres Händewaschen mit warmem Wasser und Seife.

Zusätzlich gilt, von anderen Personen Abstand zu halten, große Menschenansammlungen nach Möglichkeit zu meiden und nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge zu niesen.

Das Immunsystem mit ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und ausreichend Schlaf stärken!

Quellen: cdc.gov, Spektrum, Reisemed und Brennpunkt-Krone – Die Alpenschau bedankt sich!

