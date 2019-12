Was der BREXIT für Deutschland bedeutet! DEXIT jetzt! – VIDEO!

Jetzt ist es fix – der Brexit kommt! Das ist der Anfang vom Ende einer EU, die schon längst zum Scheitern verurteilt ist.

Ein weiteres Mal haben die Briten sich für den Brexit entschieden und damit der EU eine eiskalte und große Klatsche verabreicht. Damit geht der 2. größte Nettoeinzahler der EU und Deutschland ist der große Verlierer.

Ein weiterer Verlierer des Brexit sind unsere Medien, die anstatt objektiv zu berichten, reine Meinungsmache betrieben haben.

Was der Brexit für jeden Einzelnen, für Deutschland, für die EU und die Medien bedeutet und warum ein DEXIT notwendig ist, erfahren Sie hier im Video.

Was der BREXIT für Deutschland bedeutet! DEXIT jetzt!

Bei der vorgezogenen Neuwahl des britischen Parlaments am 12. Dezember haben die Tories um Premierminister Boris Johnson die meisten Stimmen bekommen.

Damit kann Johnson den geplanten Ausstieg aus der Europäischen Union nun vollziehen.

Neuer Termin für den Brexit ist der 31. Januar 2020.

Bis Ende 2020 wollen die EU und Großbritannien ihre künftigen Beziehungen regeln. Ein Gesetz soll laut Berichten dafür sorgen, dass es bei diesem Zeitfenster bleibt.

In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres bleibt aber zunächst vieles unverändert. Bis dahin wollen beide Seiten ein Freihandelsabkommen aushandeln. Die Zeit gilt dafür jedoch als äußerst knapp. Eine Verlängerung der Übergangsphase um bis zu zwei Jahre ist noch bis Juli möglich, doch Johnson lehnt das ab.

An diesem Freitag sollen die neu gewählten Abgeordneten über das Ratifizierungsgesetz für Johnsons EU-Austrittsabkommen abstimmen. Den Berichten zufolge will der Premier einen Änderungsantrag zu dem Gesetz einbringen, um eine weitere Verlängerung der Übergangsphase auszuschließen.

Was der BREXIT für Deutschland bedeutet! DEXIT jetzt!

Der Anfang vom Ende der EU!

Die Alpenschau bedankt sich bei Marc Friedrich für den Hinweis!

