Mondkalender und Mondkraft heute 16. Dezember 2019 – tiefgründiger Mars im Skorpion

Die Mondkraft heute wird noch einmal von der Power des Mond in Löwe dominiert. Mit Mars im Skorpion erhalten wir eine geballte Ladung ausgleichender aber auch tiefgründiger Energie. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe und Mars im Skorpion

Mondkalender und Mondkraft heute bei Mars im Skorpion

Die Mondkraft heute schenkt mit Mond in Löwe und Mars im Skorpion soviel geballte Energie, so dass wir zu Höchstleistungen angespornt werden und der Wochenstart somit in den verschiedensten Bereichen von Erfolg gekrönt sein wird. Zudem geht die Sonne in Schütze am Nachmittag mit dem Löwe-Mond eine äusserst positive Verbindung zu einem Trigon ein, wobei uns für diesen Powertag die nötige Lebenskraft geschenkt wird und auch unsere Gesundheit positiv beeinflusst wird.

Der kämpferische Mars unterstützt uns auch in der Liebe – vor allem was neue Beziehungen betrifft. Diese haben jedoch nur dann Aussicht auf Beständigkeit, wenn wir bereit sind, uns von eventuellen Altlasten zu befreien, die uns aus vorangegangen Partnerschaften noch behindern könnten. Mars im Skorpion schenkt uns auch bei Zweifeln, ob wir die richtige Wahl getroffen haben, die nötige Unterstützung und so werden wir mithilfe dieser Power-Energie nicht gleich aufgeben, sondern einer neuen Liebe eine Chance geben.

Wir können diese stürmische und dynamische Mondkraft heute zudem nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um wieder einmal Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die Mars-Energie können wir ungehindert loslegen und selbst schwierige Herausforderungen werden wir nun leichter bewältigen, da es uns durch den Mond im Löwen ja auch nicht an Mut mangelt.

Vorrangiges Ziel der Marskraft wird sein, uns zur Entfaltung zu verhelfen, sowie uns vor Übergriffen anderer zu schützen und zu bewahren. Mars im Skorpion verhilft uns mit seiner unbändigen Kraft, für eine Sache einzutreten und Recht zu bekommen und zu behalten. Mars treibt uns an, Befriedigung durch Unterwerfung der Innen- und Außenwelt zu erleben und das zu bändigen oder gar zu vernichten, was der Erhaltung unseres Lebens entgegensteht.



Nutzen wir die dynamische Energie des Mars im Skorpion auf allen Ebenen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond in Löwe

Der ewige Kampf mit uns selbst, hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit, ein Gefühl der Sicherheit kommt auf und der Weg scheint frei von Hindernissen. Einen besonders positiven Einfluss hat ein Trigon zwischen Sonne im Schützen und Mond in Löwe, dass uns Glück im Allgemeinen, Lebenserfolg, gesundheitliches Wohlbefinden und Lebenskraft schenkt, sowie den Familienfrieden bewahrt.

Dieser positive Sonnen-Aspekt wird vor allem dann in unserem Leben sichtbar und findet ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Durch das Sonne-Mond-Trigon haben wir auch eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit, denn zwischen Seele und Geist, Wille und Gefühl herrscht Harmonie. Daher schenkt uns diese Konstellation auch inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr harmonischen Charakter. Gesundheit und Vitalität werden von der positiven Energie dieses Trigon ebenfalls profitieren.

Mit den kraftvollen Energien der Mondkraft heute können wir in allen Bereichen erobern und brillieren!

Die Mondkraft heute mit Mond in Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herzregion, Kreislauf, Rücken, Wirbelsäule

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute



Einem aktuellen Bericht der Weltgesundheits­organisation zufolge stellt der Bluthochdruck weltweit das größte Gesundheitsrisiko dar, dies sogar noch vor Rauchen und Alkohol. Entgegen der Pharmaindustrie ist jedoch eine Senkung des Hochdrucks auch ohne Medikamente möglich!

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Stille, der Einkehr und die geheimnisvolle Zeit der Rauhnächte…

Extra-Tipp

Weißer Salbei ist eine der stärksten Pflanzen zum Reinigen und Segnen von Räumen, Lebewesen oder Gegenständen. Sein Duft ist zwar eher streng, doch er ist eine der wenigen Pflanzen, die reine positive Energie in sich tragen. Deshalb wird weißer Salbei verwendet, um alle Räume von negativen Energien zu reinigen, Böses abzuwehren und ein geklärtes Bewusstsein zu erzeugen.

Kraftvolle Mond – Magie



Glücks-Experten wie die unvergessene Autorin Louise L. Hay sagen: Je dankbarer man ist, umso mehr Gutes erfährt man in seinem Leben. Die Wertschätzung für das Positive lässt einfach keinen Platz für das Negative – man kann nur Gutes anziehen.

Der perfekte Begleiter, um jeden Tag mit der Kraft des positiven Denkens zu leben sind die heilenden und kraftspendenen Affirmationen von Louise Hay. Sie heben die Stimmung, inspirieren und motivieren… Ein Muss für alle Hay-Fans!

Mondkalender heute beim Mond in Löwe

Die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute beim Mond in Löwe besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Der Mond begünstigt die Herstellung eines Kräuterkissens.

Haushalt und Wohnen – Nehmen wir kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor.

Fitness – Was auch immer den Kreislauf in Schwung bringt, wird vom Mond begünstigt. Bei Herzbeschwerden sollte man es jedoch nicht übertreiben.

Wohlbefinden und Gesundheit –Rückenschmerzen haben sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. Ein hilfreiches Heilmittel aus der Natur bei Rückenschmerzen ist die Weidenrinde – das Aspirin der Natur.

Haarpflege – Löwemond ist wie immer ein guter Zeitpunkt, um feines Haar zu schneiden. Die Haare wachsen zwar langsamer, aber viel dichter nach.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute beim Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zuviel körperlicher Anstrengung.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Mond in Löwe.

Ernährung – Meiden wir fette Speisen, denn Fett wird vom Körper nun besonders intensiv aufgenommen und sorgt für mehr Kilos auf der Waage – man sollte daher auf leichte und gesunde Kost achten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Löwe einen wunderschönen Tag im Einklang mit dem Mond!

Heilkräuter spielen für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle. Passend zur Weihnachtszeit und zur bevorstehenden Zeit der Rauhnächte können wir durch die wohltuende Wirkung von Heilkräuter-Kerzen auch unserer Gesundheit gutes tun.

Die Allgäuer Heilkräuterkerze ist 100 Prozent vegan und besteht aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin sowie einer auf das jeweilige Lebensthema abgestimmten Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und Tinkturen.

